Grazie al 2-0 con cui ha regolato il Lecce domenica sera, a San Siro, l’Inter ha centrato la decima vittoria in undici sfide contro squadre neopromosse in Serie A nella gestione Simone Inzaghi, segnando sempre almeno due gol in ognuna di queste partite. Il successo non è arrivato solo all'U-Power Stadium di Monza, dove i nerazzurri sono stati fermati sul 2-2 dai padroni di casa.