L'Inter di questa stagione sta dimostrando una grande capacità di adattarsi alle partite e anche alle competizioni. Mentre in campionato i nerazzurri sono nettamente il miglior attacco della competizione con 51 reti in 20 gare, in Champions League non ci sono squadre che hanno segnato meno (8 reti) nelle prime 19 posizioni. Peggio ha fatto soltanto il Bruges, fermo a 6. Per trovare chi ha segnato meno bisogna andare fuori dalla zona playoff, dove si trova lo Shakthar con 7 e formazioni già eliminate come Bologna (3), Sparta Praga (7), Girona, Sturm Graz e Salisburgo (4), Slovan Bratislava (6) e Young Boys (3).

In compenso la squadra di Inzaghi ha la miglior difesa del torneo, un solo gol subito. Meglio anche di Liverpool e Arsenal con 2.