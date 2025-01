Bilancio in equilibrio nelle ultime cinque sfide di Serie A tra Inter e Bologna, con due successi a testa e un pareggio; i nerazzurri avevano trovato il successo in ben sei delle otto precedenti gare contro questa avversaria nella competizione con due pareggi. Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 13 trasferte di Serie A contro l’Inter e solo una volta la formazione emiliana è riuscita a segnare per 14 gare esterne di fila contro una singola avversaria nella storia della competizione, proprio contro i nerazzurri, nel periodo compreso tra il 1947 e il 1959.