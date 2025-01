Domenica pomeriggio, l’Inter scenderà sul campo dello stadio 'Pier Luigi Penzo' con un estremo bisogno dei tre punti per risollevarsi dopo la bastonata presa in Supercoppa e per continuare il suo inseguimento al Napoli capolista. Se dovessero fare bottino pieno, i nerazzurri vincerebbero la loro quarta partita di fila in Serie A contro i lagunari, una striscia positiva che nella storia si è verificata solo una volta tra novembre 1962 e gennaio 1999 (in quel caso furono cinque successi consecutivi). Lo sottolinea Opta.