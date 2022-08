In virtù del successo last minute di Lecce, l'Inter, includendo la coda della scorsa stagione, ha infilato sei vittorie consecutive in tutte le competizioni come non le era mai capitato sotto la gestione Simone Inzaghi. Sabato sera, contro lo Spezia, Handanovic e compagni andranno alla caccia del settimo sigillo per migliorare ulteriormente la statistica.