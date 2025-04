Le 72 reti segnate in Serie A dalla squadra di Inzaghi sono una prova della forza e della bellezza del gioco interista. Miglior attacco ma non solo: l'Inter ha superato quota 70 reti dopo 32 incontri stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 60 anni dopo il 2021/22 (71) e lo scorso torneo (77).

La squadra di Inzaghi ha trovato la rete in tutte le ultime 38 partite interne di Serie A: solo il Lille vanta una striscia aperta di questo tipo più lunga (39) nei maggiori cinque campionati europei.