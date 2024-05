L’Inter 2023/24 di Simone Inzaghi, Campione d'Italia, al momento sta registrando la quinta miglior prestazione di sempre per una squadra in termini di differenza reti in una stagione di Serie A TIM.

La squadra nerazzurra, quando manca una sola giornata all'appello, fa registrare alla voce un +67: davanti si trovano solo il Torino 1947/48 (+92), il Milan 1949/50 (+73), il Torino 1946/47 (+69) e il Milan 1950/51 (+68).