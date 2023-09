Prestazione da incorniciare per Marcus Thuram nel pomeriggio di Inter-Fiorentina. L'attaccante francese, autore dell'incornata dell'1-0, ha realizzato il primo gol in Serie A e con l'Inter. C'è però anche un altro dato che non fa altro che sottolineare le grandi potenzialità del 9 nerazzurro: per la sesta volta nei maggiori cinque campionati europei, infatti, Thuram ha sia segnato che fornito un assist vincente nella stessa partita. Lo ricorda Opta.