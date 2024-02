Ottimo stato di forma per Marko Arnautovic che ha preso parte a tre reti nelle ultime tre presenze con l’Inter, considerando tutte le competizioni (due reti e un assist). L'attaccante austriaco inoltre ha preso parte ad un gol in ognuna delle tre sfide giocate contro il Lecce in Serie A, con due reti e un assist (il tacco di Barella nell'ultimo scontro in A).