Davide Frattesi è il bomber aggiunto dell'Inter in questa stagione. Il centrocampista romano (in rete in campionato, Champions League e Supercoppa Italiana) ha realizzato tre dei quattro gol in questa Serie A da subentrato: solo Lautaro Martinez e Luka Jovic hanno segnato di più entrando dalla panchina. Gli ultimi due nel doppio 4-0 rifilato dai nerazzurri a Lecce e Atalanta.