Francesco Pio Esposito continua a crescere partita dopo partita. L'assist contro l'Udinese ha permesso all'attaccante dell'Inter di diventare il giocatore italiano più giovane ad aver partecipato ad almeno cinque reti nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione: il bottino parla di due gol e tre assist. 

Dopo la rete al Lecce e l’assist contro i friulani, il classe 2005 potrebbe prendere parte ad almeno un gol per tre presenze consecutive di Serie A per la prima volta dal novembre 2024, quando in Serie B con lo Spezia collezionò tre gol e un assist in tre partite di fila.

Sezione: Stats / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 22:24
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print