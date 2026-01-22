Domani pomeriggio, dalle ore 15 fino alle 20, al parco Monte Stella (la Montagnetta di San Siro), sarà attivo il pop up nerazzurro dedicato al lancio del quarto kit che verrà poi indossato dalla prima squadra contro il Pisa. Alcune Legends nerazzurre (Toldo, Zenga, Cruz e Berti) incontreranno i soci Inter Club e sarà possibile vedere la nuova collezione di prodotti realizzati in collaborazione con Nike ACG. La visita del pop up, per il quale si consiglia di accedere da Via Cimabue, sarà a ingresso libero.