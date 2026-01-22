Vittoria di misura per la Roma di Gasperini che contro lo Stoccarda va in gol solo nel finale del primo tempo con Pisilli e tanto basta a portare a casa altri tre fondamentali punti per aggiungere legna alla maxi-classifica di Europa League. La rete del classe 2004 fa esplodere di gioia l'Olimpico che ora vede più vicino l'obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta senza passare dai play off. Momentaneo sesto posto a 15 punti per i giallorossi, a +3 proprio dai tedeschi.

Braga - Nottingham Forest 1-0
Celta Vigo - Lille 2-0
Dinamo Zagabria - FCSB 3-1
Ferencvaros - Panathinaikos 1-1
Nizza - Go Ahead Eagles 3-1
Rangers - Ludogorets 1-0
Roma - Stoccarda 1-0
Salisburgo - Basilea 3-1
Utrecht - Genk iniziata in ritardo per via dei disordini fuori dallo stadio, seguiranno aggiornamenti.

