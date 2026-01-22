Mercato (resiste l'idea Perisic), ma non solo: nel meeting di ieri in sede, che ha visto protagonista anche Chivu, i temi trattati sono stati diversi. Una domanda su tutte: come si può alzare il livello e avvicinarsi alle squadre inglesi?

"La questione è complessa, anche perché esiste una componente culturale - spiega il Corsport -. La premessa è che al di là della Manica non si allenano di più, come possono testimoniare Kolarov, vice di Chivu che in Premier ha giocato, Rapetti, preparatore atletico, e Spinelli, responsabile dei portieri, tutti con esperienza più o meno lunghe in Inghilterra. La differenza è che in Premier l’intensità è al massimo anche in allenamento. Nessuno si risparmia: si va sempre a mille. Ed è fondamentale pure il riposo, che può diventare anche di due giorni in caso di intervallo di una settimana tra due partite".

Secondo il quotidiano romano, l'obiettivo di Chivu e del suo staff è proprio quello di elevare il livello fisico, in fatto di ritmo e tenuta. Competere con gli investimenti multimilionari è attualmente impossibile, quindi le energie saranno impiegate sul campo.