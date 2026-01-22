Altro che timido: il gol all'Arsenal ha definitivamente fatto capire il potenziale di Petar Sucic, con quel boato di San Siro a celebrare il destro del croato alle spalle di Raya.

"La seconda rete stagionale dopo quella con la Fiorentina, sotto la nord, arrivata dopo aver dribblato Comuzzo con un gioco di suola - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Martedì, invece, ha avviato un bel contropiede servendo Lautaro e un altro innescando Dimarco. Nell’Inter è quarto per dribbling riusciti (10) e settimo per passaggi chiave (14). Ha toccato 34 volte il pallone dentro l’area avversaria e vanta due big chance a partita. Numeri importanti considerando che in Serie A ha giocato dall’inizio solo dieci volte su 19 sfornando due assist e un gol in 850’ (1207 totali). Tra i centrocampisti ha giocato più di Mkhitaryan (1090’) e Frattesi (578’), entrambi condizionati da infortuni. In totale Chivu gli ha regalato la titolarità in altre tre occasioni tra campionato e coppe".

Con personalità, Sucic si sta pian piano prendendo l'Inter.