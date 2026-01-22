Il Barcellona ha fatto un ultimo, disperato tentativo per Leon Jakirovic, contattando direttamente la Dinamo Zagabria per provare a soffiarlo all'Inter che, tuttavia, aveva già concordato tutti i termini economici con il club croato, inclusa la modalità di pagamento. Anche il Red Bull Salisburgo aveva inviato un'offerta, respinta al mittente perché i nerazzurri hanno anticipato la concorrenza mettendo sul piatto 2,5-3 milioni di euro più due milioni di euro di bonus e il 15% della futura rivendita. Lo riporta il portale croato Germanijak, confermando la notizia delle visite mediche fissate per domani, come anticipato ieri sera dalla nostra redazione (LEGGI QUI).