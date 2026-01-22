I due assenti principali in casa Inter lavorano per tornare a disposizione al più presto. Secondo il Corriere della Sera, Hakan Calhanoglu potrebbe essere di nuovo in campo già il 4 febbraio contro il Torino in Coppa Italia oppure col Sassuolo nel weekend successivo.
Tra una settimana tornerà invece a Milano il lungodegente Denzel Dumfries, dopo due mesi di terapie. Spera di esserci per gli eventuali playoff di Champions (17/18-24-25 febbraio), ma per la piena efficienza ci sarà da attendere ed è anche per questo che Perisic resta un obiettivo, soprattutto se il Psv Eindhoven (che è ventiduesimo e all'ultima giornata del girone affronterà il Bayern Monaco) dovesse uscire dalla Champions League.
Sezione: Focus / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
