La terza sconfitta consecutiva in Champions League, un record storico per l'Inter, mette i nerazzurri in condizione di dover vincere obbligatoriamente a Dortmund, in casa del Borussia, per poi sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Come ricorda Tuttosport, in caso contrario niente ottavi diretti e passaggio attraverso i playoff, con un calendario a febbraio piuttosto intasato (otto partite in ventinove giorni).

Lo Scudetto resta l'obiettivo principale e con l'agenda ingolfata da Champions e Coppa Italia, in aggiunga al campionato, il passaggio diventa cruciale per centrare il traguardo tricolore. Marotta, si legge, non ha mai perdonato a Inzaghi i campionati persi, vedendo nella Champions una ricchissima ciliegina ma nel campionato un torneo in cui i nerazzurri avrebbero dovuto primeggiare. Certo, con Pio Esposito e Bonny in più al posto dei loro predecessori sarebbe stato più semplice anche per Inzaghi.

Ad oggi lo stile più europeo dell'Inter sembra portare frutti in campionato più che in Champions, dove a parità di stile emergono i valori individuali. Forse anche per come è finita, oggi è stata cristallizzata la gerarchia degli obiettivi e lo Scudetto viene prima di ogni altra cosa, ma certamente in Europa bisognerà far meglio.