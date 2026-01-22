C'è una cosa che l'Olympique Marsiglia, secondo Roberto De Zerbi, non ha fatto con continuità nel match perso nettamente contro il Liverpool ieri sera: attaccare con i due terzini. "Quando giochi con quattro difensori, i due esterni devono spingere - ha detto il tecnico dell'OM in conferenza stampa -. Pavard deve attaccare, è stato quello il problema. Nel primo tempo siamo rimasti così, invece Kondogbia doveva aprirsi sulla destra per lasciargli spazio e infatti quando l'ha fatto si è trovato da solo davanti al portiere e poteva fare gol nel primo tempo".