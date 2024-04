L’Empoli si presenterà stasera a San Siro per sfidare l'Inter capolista con uno score non proprio incoraggiante, per usare un eufemismo: la squadra toscana, che aveva avuto una scossa dopo l'arrivo di Davide Nicola conquistando tre vittorie e tre pareggi, è reduce da tre ko filati, peraltro senza segnare neanche un gol. Un periodo negativo che non registrava da giugno-settembre 2023, quando infilò addirittura sei sconfitte consecutive, anche in quel caso con zero reti all'attivo.