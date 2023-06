Con quella collezionata contro il Torino sono 100 le presenze di Edin Dzeko con l’Inter in tutte le competizioni. Il Cigno fa cifra tonda e conta 31 reti realizzate con la maglia nerazzurra, mentre in questa stagione sono 51 le presenze, condite da 14 gol. In attesa della finale di Champions League del 10 giugno.