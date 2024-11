Gianluigi Donnarumma ha tagliato ieri, con la presenza in Belgio-Italia, il traguardo delle settanta presenze con la maglia della nazionale. Il portiere azzurro ha così raggiunto, per numero di apparizioni con l'Italia, una bandiera del calcio nel nostro Paese e dell'Inter come Sandro Mazzola, che ha in nazionale ha chiuso con la cifra tonda.