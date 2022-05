La sfida in programma domani sera a San Siro contro l'Empoli rievoca dolci ricordi in Marcelo Brozovic e Federico Dimarco. La prima rete in Serie A del croato in maglia nerazzurra è arrivata proprio contro la squadra toscana nel 4-3 del maggio 2015.

Nel giorno del primo gol in nerazzurro di Brozovic, Dimarco ha giocato la sua prima partita in Serie A con la maglia dell'Inter. Il difensore nerazzurro ha anche un passato con la maglia dell'Empoli: 12 presenze nel massimo campionato nella stagione 2016/17. Nella gara di andata di questa stagione Dimarco è andato a segno proprio contro l'Empoli.