Anche in Inter-Udinese è arrivata, puntuale, la giocata decisiva di Federico Dimarco. Con l'assist di ieri sera per Mkhitaryan, Dima è diventato uno dei tre difensori più coinvolti della Serie A nei gol realizzati in casa. Il numero 32 nerazzurro è stato determinante in cinque reti realizzate a San Siro, con tre gol e due assist.