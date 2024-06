Fresco di rinnovo con l'Inter, Nicolò Barella è sempre più decisivo anche in Nazionale. Quello realizzato oggi contro l'Albania è il decimo gol per il centrocampista con la casacca azzurra: superato Francesco Totti che ne aveva realizzati nove. Tra i giocatori presenti attualmente in rosa, Bare è quello che in assoluto ha realizzato più reti, 10 appunto.

10 - Tra i giocatori presenti attualmente nella rosa della Nazionale italiana 🇮🇹, Nicolò #Barella è quello che ha realizzato più gol con la maglia degli Azzurri (10). Stella.#EURo2024 #ItaliaAlbania pic.twitter.com/GGilA9OVIW — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 15, 2024