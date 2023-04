Oltre alla soddisfazione per la buonissima prestazione sua e della squadra, Matteo Darmian è tornato a Milano da Lisbona con un record in questa edizione della Champions League. Come evidenzia Whoscored, il jolly nerazzurro, schierato anche ieri braccetto destro della difesa a tre, ha intercettato ben 9 palloni impedendo che arrivassero ai giocatori del Benfica e portassero a situazioni potenzialmente pericolose. Nessun giocatore è riuscito a raggiungere questo picco finora nel torneo.