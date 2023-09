L'Inter continua a vincere e convincere. Dal finale dello scorso campionato all'inizio di quello in corso la musica non è cambiata: con il successo di Empoli, infatti, i nerazzurri hanno vinto 12 delle ultime 13 partite di Serie A: l'unico ko registrato tra le due gare del Castellani è arrivato al 'Maradona' contro il Napoli, quando i campioni d'Italia in carica si imposero 3-1.

Inter have won 12 of their last 13 Serie A matches:



Empoli 0-3 Inter🟩

Inter 3-1 Lazio🟩

H. Verona 0-6 Inter🟩

Roma 0-2 Inter🟩

Inter 4-2 Sassuolo🟩

Napoli 3-1 Inter🟥

Inter 3-2 Atalanta🟩

Torino 0-1 Inter🟩

Inter 2-0 Monza🟩

Cagliari 0-2 Inter🟩

Inter 4-0 Fiorentina🟩

