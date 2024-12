Conclusioni dalla lunga gittata con traiettorie beffarde che finiscono in porta, trafiggendo la resistenza del portiere. E' accaduto anche stasera. Come evidenziano i colleghi di Opta Paolo, quello messo a segno da Ché Adams contro l'Empoli è il gol realizzato da più lontano (47.71 metri) in Serie A dalla rete siglata da Federico Dimarco, contro il Frosinone, nel novembre 2023 (54.89 metri).