Quasi una mission impossible per l'Inter di Simone Inzaghi, chiamata questa sera a esordire in Champions League contro il Bayern Monaco. La squadra nerazzurra, oltre alla forza degli avversari, dovrà vedersela anche con la storia del club tedesco: come riportato su Twitter dal giornalista Giuseppe Pastore, la squadra bavarese nelle ultime 18 edizioni della Champions League ha vinto sempre all'esordio, siglando 45 gol e subendone solo due (da Thompson del Celtic nel 2003 e Valdez del Valencia nel 2012).