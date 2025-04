Grazie al 3-1 imposto al Cagliari, l'Inter ha conquistato la 54esima vittoria in casa in Serie A nell'era Simone Inzaghi. Dal 2021-22, cioè da quando il tecnico piacentino siede sulla panchina nerazzurra, solo Liverpool (55) e Manchester City (56) hanno fatto meglio in campionato. Il Real Madrid, invece, ha conquistato lo stesso numero di successi. Lo riporta Opta.