Contro il Bayern Monaco ci ha messo lo zampino in tutte due le azioni nerazzurre chiuse dalle reti di Lautaro e Frattesi.

Carlos Augusto è un jolly prezioso per l'Inter di Simone Inzaghi e nelle ultime partite ha alzato il ritmo, diventando l’arma in più per i nerazzurri.

Nelle ultime 6 gare tra tutte le competizioni ha preso parte attiva a 3 reti (un gol e due assist), gli stessi numeri raccolti nelle precedenti 43 partite.