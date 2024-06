Diciannovesimo gol in nazionale per Hakan Calhanoglu, con un bellissimo esterno collo, di destro, che ha contribuito alla vittoria della Turchia contro la Repubblica Ceca. La curiosità è che l'avversaria di turno è stata colpita per la terza volta in carriera dal centrocampista dell'Inter su tre partite disputate contro i cechi. Altre due volte la Turchia ha affrontato la Repubblica Ceca da quando Calhanoglu è nel giro della nazionale, ma una volta il regista nerazzurro non c'era per infortunio e in un'altra occasione è rimasto in panchina. Quando ha giocato, invece, ha sempre segnato un gol.

La cattiva notizia per Calhanoglu è che il cartellino giallo rimediato nel corso della sfida gli farà saltare per squalifica gli ottavi di finale contro l'Austria.