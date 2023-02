Momento di forma straordinario per Hakan Calhanoglu, ormai diventato una colonna imprescindibile per l'Inter di Simone Inzaghi. Per il centrocampista turco si sta avvicinando anche un importante traguardo dal punto di vista statistico: mancano infatti solo due passaggi vincenti per arrivare a quota 50 assist in Serie A. Riuscirà nell'intento già nel Monday Night di Marassi?