Con il passagio dall'Hellas Verona alla Juventus, Juan Cabal entra nella dei colombiani più costosi nella storia del mercato della Serie A. La società bianconera ha versato nelle casse del club gialloblù 12,8 milioni di euro, come riportato da Transfermarkt.

Nella top10 dei colombiani più costosi della Serie A al settimo posto troviamo Ivan Ramiro Cordoba, acquistato dall'Inter nel gennaio 2020 dal San Lorenzo per 14 milioni di euro. Primo posto per Bacca (33,3 mln la cifra spesa dal Milan per acquistarlo dal Siviglia) ma anche due ex Inter, Cuadrado e Murillo.