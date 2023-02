Marcelo Brozovic ha partecipato a 5 gol nelle sue sfide contro l'Udinese: il centrocampista croato di Inzaghi ha segnato 2 reti e servito 3 assist contro i friulani. Il primo gol in trasferta in Serie A per Brozovic è arrivato proprio contro l'Udinese, nel dicembre 2015.