L'infortunio è decisamente alle spalle per Marcelo Brozovic che, in Giappone-Croazia, è tornato il maratoneta che tutti conoscono stabilendo un nuovo record di chilometri percorsi in una partita del Mondiale: in 120' minuti, il tassametro del centrocampista dell'Inter ha segnato 16,7 km. Epic Brozo, sempre titolare in Qatar, ha superato se stesso, visto che nella semifinale della Coppa del Mondo 2018 contro l'Inghilterra aveva totalizzato 16,33 km.