Nella sorprendente sconfitta contro l'Ameria per 1-0, il Barcellona ha messo in area la bellezza di 47 cross, senza sfruttarne neanche uno. Si tratta della quinta volta in cui i blaugrana, sotto la gestione Xavi, superano quota 40 palloni serviti in area. Il record sono i 48 contro l'Inter al Meazza in Champions League, cifra avvicinata ancora contro i nerazzurri nella partita di ritorno (46). Contro Rayo Vallecano e Villarreal, entrambe al Camp Nou, le altre due occasioni (40).