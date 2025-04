Il gol di Arnautovic che ha aperto il match tra Inter e Cagliari nasce dalla parabola di Calhanoglu e passa dal tocco di petto di Carlos Augusto che, dopo l'assist contro il Bayern Monaco in Champions League, si è ripetutto anche in Serie A: il brasiliano ha servito un passaggio vincente in due gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal gennaio-febbraio 2023 col Monza (contro Juventus e Sampdoria, in Serie A).

Il sigillo di Bisseck che ha chiuso il match nasce invece dai piedi di Federico Dimarco: per il numero 32 nerazzurro si tratta del settimo assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione del torneo. Dimarco è l’italiano con più assist realizzati in questo campionato.