Un gol e un assist, ma anche tantissima qualità e tecnica per Marko Arnautovic, MVP di Inter-Cagliari. L'attaccante austriaco è il primo giocatore dell’Inter a trovare la rete in almeno 4 gare casalinghe di fila in Serie A da Lautaro Martínez tra aprile e settembre 2023.

Ma non finisce qui. L'austriaco ha sia segnato che servito un assist in una singola partita della competizione per la prima volta in carriera.