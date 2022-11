Mondiale a metà anno: cosa ne pensa Alberto Zaccheroni in ottica lotta scudetto? Ecco le sue considerazioni alla Gazzetta dello Sport . "La sosta giova di più a quelli che non stanno andando bene. Al Napoli di certo non giova. Io se fossi Luciano non sarei contento", dice.

Quindi la Juve?

"La Juve che potrà ritrovare i suoi grandi infortunati, ma anche l’Inter o il Milan. In generale, tutte le squadre che devono resettare qualcosa o ritrovare la serenità. Perché vincere aiuta a vincere e perdere aiuta a perdere. Non è un luogo comune".

La stanchezza non si sentirà?

"Ci sono tanti aspetti riconducibili a uno: quello psicologico. Penso che dare giocatori al Mondiale non sia un problema in questa situazione. Certo, il calendario è folle, ma è stato folle per tutti. Ero in Giappone quando è stato assegnato al Qatar e non ci potevo credere. Ma è accaduto, e non succederà più".