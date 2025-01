Nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex attaccante e Pallone d'Oro Andriy Shevchenko, in vista del derby di domenica in cui lui spesso e volentieri è stato protagonista, ha parlato anche dell'Inter tessendone le lodi: Squadra consapevole dei propri mezzi, la rosa è affiatata, legata a un allenatore che ha avuto il tempo di dare la propria impronta. Hanno qualcosa in più degli altri e dopo la finale di Champions giocata alla pari con il Manchester City, lo sanno”.