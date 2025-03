"Non è stato il miglior Napoli della stagione, ma è stato sufficiente per superare un Milan imbarazzante in fase difensiva e restare in corsa per lo scudetto".

Così Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport dopo le partite di domenica. "La squadra di Conte mi è sembrata un po’ imballata, e la cosa ci può stare: sono giovani, lottano come matti su ogni pallone, danno l’anima per inseguire il loro sogno. Conte sta cercando di condurli verso il traguardo chiedendo loro lo sforzo massimo: sa bene, Antonio, che l’Inter è fortissima e non sarà semplice tenere il passo dei nerazzurri. Però lui è un martello, non molla un centimetro all’avversario: vedrete che, nelle prossime partite, il Napoli sarà più brillante".

Sui nerazzurri: "La prestazione dell’Inter contro l’Udinese è stata a due facce. Ha messo in evidenza una netta superiorità nella prima parte e poi, forse pensando di avere già chiuso i conti e avere dunque in tasca il risultato, si è rilassata e ha rischiato qualcosina. Io sostengo che si deve sempre spingere forte sull’acceleratore e mai si deve abbassare la guardia, perché le partite non sono finite fino a che l’arbitro non fischia e nel calcio tutto può succedere e nulla è impossibile - sottolinea Sacchi -. Ora Simone Inzaghi, che ha costruito una macchina divertente e molto concreta, dovrà essere bravo a gestire le energie: per sostenere gli impegni di campionato, di Coppa Italia e di Champions sarà necessaria un’attenta rotazione dei giocatori".