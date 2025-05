Non poteva che essere Denzel Dumfries l'MVP assoluto per la UEFA delle due semifinali di Champions League andata in scena martedì e mercoledì sera. Nel sondaggio lanciato su UEFA.com nelle scorse ore, l'olandese, premiato come migliore in campo di Barcellona-Inter 3-3 grazie a due gol e un assist, ha battuto Vitinha, che si era distinto il giorno prima in Arsenal-PSG.

