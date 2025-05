Lautaro Martinez è il 'Pirelli Player of the Month' di aprile in casa Inter. I tifosi nerazzurri che hanno partecipato al sondaggio lanciato da club hanno scelto il capitano come MVP del mese appena trascorso, preferendolo a Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Marko Arnautovic, gli altri candidati in nomination.

Rullo di tamburi

Il @Pirelli #POTM di Aprile se lo aggiudica il nostro capitano LAUTARO MARTINEZ ©️#ForzaInter pic.twitter.com/NXBa8YC1JP — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 2, 2025