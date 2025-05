Roma-Inter Primavera, in programma domani al 'Tre Fontane', potrebbe essere un gustoso antipasto della finale scudetto del torneo. Ecco perché Gianluca Falsini, tecnico dei giallorossi, vuole il massimo impegno dai suoi ragazzi, nonostante la qualificazione per la off season sia già in cassaforte: "Togliamoci dalla testa il fatto che ci basta poco per arrivare primi - le sue parole ai canali ufficiali del club capitolino -. Domani affronteremo una squadra molto forte, che è partita per vincere, con un allenatore molto bravo. Per noi sarà difficilissimo, faremo di tutto per tenere alte le motivazioni. Magari facessimo tutte le domeniche partite del genere, mi aspetto una bella cornice di pubblico. Dobbiamo fare una partita seria, da Roma Under 20, cercando di dominare il gioco e capendo la forza dell'avversario".