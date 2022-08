La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi che oggi a Istanbul riceverà da Aleksander Ceferin il Premio del Presidente UEFA 2022. L'ex tecnico del Milan ha ricordato la sua esperienza in rossonero e, più in generale, ha parlato delle sue innovazioni portate al mondo del calcio. Ma non solo.

A chi si è ispirato?

"Da bambino persi la testa per il Brasile. Poi venne il Real Madrid delle cinque Coppe Campioni di Kopa, Di Stefano, Puskas, Gento. Infine, il calcio olandese. Noi italiani, al massimo, abbiamo insegnato l’attenzione, la concentrazione, perché non giocavamo mai in un undici. Sempre un difensore in più del numero di attaccanti rivali. Eravamo fortissimi nei contropiede, ma dopo 80 metri si arrivava stanchi morti. E se le ripartenze fossero cominciate più avanti, nella metà campo avversaria, non sarebbe stato più facile?".

Chi si è ispirato a lei?

"Come ha detto Costacurta, “quel Milan l’hanno copiato in tutto il mondo eccetto in Italia”. Per la verità non è più così, però lo fanno i peones, mi lasci dire. Una volta le piccole andavano a Milano e Torino a fare le barricate, ora vengono a giocare. I tecnici hanno conoscenze. Il problema è che tanti grandi club italiani sono gestiti da tattici, bravi, per carità, ma non da strateghi".