Ci sono state due partite in una. "Solo due? Io direi anche tre o quattro. A San Siro le emozioni non sono mancate".

"Diciamo subito che per il Milan poteva essere un trionfo e invece si è trasformata in una semplice vittoria. Il trionfo è quando metti l’avversario al tappeto e non gli permetti di rialzarsi: qui, al contrario, l’Inter ha sfiorato il pareggio in più di un’occasione". Lo dice Arrigo Sacchi , intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il derby di Milano.

Dal punto di vista del gioco come le è sembrato il derby?

"C’era una squadra italiana, l’Inter, che si basava soprattutto sui singoli e sulla difesa, e poi c’era una squadra, il Milan, che praticava un gioco europeo, dove tutti si sacrificavano e partecipavano sia alla fase difensiva sia alla fase offensiva".

Prima dell’ingresso di Dzeko i nerazzurri erano in bambola totale.

"Quando è entrato Dzeko, il Milan si è spento. Probabilmente ha pensato di aver già vinto, ma le partite durano sempre novanta minuti, e anche di più. E, sul 3-1, ho scritto questo appunto sul mio taccuino: adesso i rossoneri devono insistere a ritmo alto, non far giocare l’Inter, perché altrimenti rischiano. I nerazzurri hanno qualità tecniche ed esperienza per poter rientrare in partita. E così è stato, ma credo che in questo caso il Milan abbia dei demeriti nella gestione della gara".

Le sostituzioni di Pioli l’hanno convinta?

"Quelle di Inzaghi, e penso a Dzeko e a Dimarco, hanno inciso di più. De Ketelaere fuori per Brahim Diaz è stato un rischio".