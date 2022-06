Michel Platini e Sepp Blatter rischiano un anno e otto mesi di reclusione. Questa è la richiesta a loro carico nel processo per la presunta frode nei confronti della Fifa in corso a Bellinzona. Il caso risale al 2011 quando l'ex presidente Uefa ricevette 2 milioni di franchi svizzeri per una consulenza. La sentenza è attesa per l'8 luglio.