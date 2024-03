Bisseck su tutti nelle pagelle di Tuttosport all'indomani del successo nerazzurro a Bologna. Solo Dumfries finisce dietro la lavagna.

Sommer 6 Merita il voto per la parata su Ferguson nel primo tempo.

Bisseck 7.5 Col piglio del pivot schiaccia in porta il pallone dell’1-0 (da qui l’esultanza che per poco non viene fraintesa da Pairetto). Poco prima aveva dato un gran pallone a Darmian. A corredo, è impeccabile in difesa.

Acerbi 6.5 In attesa di prendersi cura di Morata, supera a pieni voti l’esame Zirkzee.

Bastoni 6.5 Il cross per Bisseck è... un babà. E dietro è un muro invalicabile per gli attaccanti avversari.

Darmian 6 Ha la palla per l’1-0 ma non centra la porta. Inappuntabile invece in fase difensiva. Dopo l’ingresso di Dumfries, va a sinistra.

Barella 6.5 Ha un’occasione grande così per segnare ma Skorupski si supera. Gioca comunque una buona partita. Klaassen (35' st) ng.

Calhanoglu 6 Gioca sulle uova, utilizzando la gara come prova generale in vista di Madrid. Asllani (16' st) 6 Entra e, anziché il fioretto, mostra la sciabola.

Mkhitaryan 6.5 Solito metronomo del centrocampo: quando esce lui, difatti, l’Inter si affloscia. Frattesi (16' st) 6 Sgobba a difesa del risultato.

Carlos Augusto 6 Tiene a bada Odgaard e riparte appena ne ha l’occasione. Esce all’intervallo per una contrattura al polpaccio destro. Dumfries (1' st) 5.5 Soffre l’intraprendenza di Ndoye.

Thuram 6 Parte forte creando sempre scompiglio nella difesa avversaria, poi si eclissa. Arnautovic (21' st) 6 Prima di farsi male (risentimento ai flessori della coscia sinistra), si fa un mazzo così.

Sanchez 6 Dargli il pallone, vuol dire metterlo in banca.

All. Inzaghi 7 Stravince la partita a scacchi con Thiago Motta e, per di più, vince riuscendo nel contempo a gestire le energie in vista di Madrid.