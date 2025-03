Sono Bastoni e Dimarco i migliori in campo dell'Inter nella pareggio del Maradona con il Napoli. Tuttosport premia la prestazione dei due mancini nerazzurri con un 7 in pagella, mentre è giudicata insufficiente la prestazione degli attaccanti: il peggiore è Correa.

Martinez 6.5 Riscatta l’uscita da incubo nel primo tempo con almeno due grandi parate nella ripresa su McTominay e Billing (che però segna).

Bisseck 5.5 La scelta di preferirlo a Pavard è premiante, ma sul gol del Napoli è il principale colpevole.

Acerbi 6.5 Lukaku per essere pericoloso deve girargli lontano. Impressiona pure per la leadership con cui va a rimproverare i compagni dopo ogni sbavatura.

Bastoni 7 Alla voce marcatori dovrebbe andare pure il gol che salva su Lukaku con Martinez ormai rassegnato a raccogliere la palla dalla porta. Uscito Dimarco, fa il terzino sinistro e salva un’altra intricatissima occasione su Politano. De Vrij (36' st) ng

Dumfries 5.5 Ogni volta che si accende, pare possa scatenarsi uno tsunami, però è in ritardo su Billing nell’1-1.

Barella 6 Lotta con l’elmetto sulle barricate.

Calhanoglu 6 La contusione presa in avvio al flessore destro lo condiziona e infatti alla fine alza bandiera bianca. Zieliniski (6' st) 5.5 Fatica.

Mkhitaryan 6 Uscito lui l’Inter va sott’acqua. Frattesi (36' st) 5 Non tocca palla.

Dimarco 7 La sua punizione-capolavoro illumina lo stadio dedicato a Maradona, una gemma in una gara da protagonista. Esce a inizio ripresa per una contrattura. Pavard (6' st) 5.5 Entra nel momento peggiore.

Thuram 5 Svaria molto, ma davanti non la piglia mai. Correa (20' st) 4.5 È un ectoplasma.

Lautaro 5.5 Sgobba come un gregario.

All. Inzaghi 6 Passi per l’emergenza, però, come a Torino, l’Inter viene dominata nella ripresa.